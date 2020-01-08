أمين «مستقبل وطن»: نؤيد القائمة المغلقة لخوض انتخابات النواب

أكد المهندس حسام الخولي، أمين حزب مستقبل وطن، رضاء الحزب عن نظام القائمة المغلقة المعمول به في قانون مجلس النواب الحالي، معتبرا أنه متماشيا مع نصوص الدستور المصري، الذي يلزم بتحديد نسبة المرأة والمعاقين والعاملين بالخارج والأقباط.



وأضاف الخولي، لـ"الدستور"، أن الحزب لا يعترض على أى مقترحات من جميع القوى السياسية بشرط أن تكون موافقة لنصوص الدستور، ويستطيع المواطن المصرى أن يتعامل معها في إشارة إلى صعوبة التعامل مع القائمة النسبية، التي يطالب بها عدد من أحزاب المعارضة.



وأوضح أمين مستقبل وطن، أن الحزب فى حالة استعداد لخوض جميع الانتخابات القادمة من خلال تدريب الكوادر، والكشف عن العناصر ذات الجماهيرية القوية، مؤكدًا انتظار الحزب لصدور قانون الانتخابات ليعلن موقفه النهائي.