وزير خارجية فرنسا: اتفاق أردوغان والسراج مثير للقلق

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن الاجتماع التنسيقي الخماسي تطرق للوضع شرق المتوسط، لافتًا إلى أنه يعد الهم والقلق الذي جمع الوزراء الخمسة.



وقال لودريان في مؤتمر صحفي مع وزراء خارجية مصر واليونان وإيطاليا وقبرص بقصر التحرير، إن التوقيع على اتفاق ترسيم حدود بين تركيا وليبيا يثير القلق وهو ما عبر عنه الاتحاد الأوروبي، وأكدنا أن الاتفاق الذي يؤثر مباشرة على مصالح الدول الأعضاء لا أساس قانوني ومخالف للقانون الدولي.



وأضاف لودريان أن تركيا يمكن أن تكون لاعبًا مهمًا وأساسيًا لاستقرار المنطقة، مؤكدًا أن مبادئ ثلاثة يجب أن تسمح بهذا وهي احترام القانون الدولي واحترام سيادة الدول، وحل المشكلات وفقًا للأساس الأممي.



وتابع: "عبرنا عن دعمنا لعملية برلين وعقد المؤتمر الدولي في برلين والمبعوث الأممي، ودعم حوار ليبيا برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي".



وبدأ الاجتماع التنسيقي الوزاري، منذ قليل، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، ونظرائه من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص حول الأوضاع في منطقة شرق المتوسط وليبيا.



ويبحث الاجتماع الخماسي مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخرًا، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول جميع أوجه الأزمة الليبية، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود؛ بالإضافة إلى التباحث حول مُجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.



ويأتي الاجتماع على خلفية الخطوات التي اتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرًا بداية من توقيع ما عرف بالاتفاقين الأمنى والعسكري مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، والتلويح بإرسال قوات عسكرية لدعم السراج.