لودريان: اغتيال سليماني مبادرة أمريكية

أكد وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، أن الهجوم ضد قاسم سليماني لم يكن مبادرة من التحالف ضد داعش وإنما مبادرة أمريكية لاعتبارات أمنية خاصة بالولايات المتحدة.



وتابع خلال مؤتمر صحفي مشترك: "ندين تلك الهجمات ضد مواقع تابعة للتحالف في العراق، وخاصة القذائف التي أطلقت والهجوم على السفارة الأمريكية".



وأضاف: "مقتنعون بأننا إن لم نناقش كل الموضوعات المطروحة من بينها اتفاق فيينا وغيرها، فسوف نصل إلى مواقف سيئة وهذا ما يحدث بالفعل"، مؤكدًا أن مقترحات الرئيس ماكرون في هذا الشأن ما زالت محل البحث.



وأضاف: "ننادي بوضع حد لدوامة العنف ومصممون على العمل لتخفيف حدة التوتر والاحتقان.. ويفترض مواصلة الحرب ضد داعش وهو هدف الحرب، ويجب أن يتم ذلك في إطار الحفاظ على سيادة العراق".