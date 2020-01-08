حزب الكتائب: اللبنانيون «رهينة السلاح»

قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، إن اللبنانيين يستشعرون القلق من إمكانية الزج ببلادهم في نزاع مسلح لا شأن لهم به، وذلك كلما حدث أي تطور يبعث على القلق في أي بلد بالمنطقة، معتبرا أن الشعب اللبناني "رهينة السلاح".



وأكد الجميل، في تصريح له اليوم، أن الوقت قد حان لأن يطمئن اللبناني إلى مستقبله وألا يشعر أنه يتم الدفع به رغما عن إرادته إلى مكان لا يريده جراء السلاح، في إشارة إلى سلاح حزب الله وارتباطه بتموضع إيران في المنطقة، دون أن يسميه بشكل مباشر.



وانتقد الجميل الطبقة السياسية اللبنانية، معتبرا أنها غير قادرة على تحمل المسئولية وتشكيل حكومة مستقلة بالكامل تتمتع بالكفاءة والقدرة على إنقاذ البلاد من التدهور الراهن، مشيرا إلى أن القوى السياسية مستمرة بنفس المنطق الذي كانت تعتمده في الماضي "وكأن الثورة لم تندلع وكأن الشعب اللبناني لم ينتفض". على حد تعبيره.



وأضاف: "هذه التصرفات سيدفع ثمنها غاليا أعضاء الطبقة السياسية في المرحلة المقبلة خلال الاستحقاقات الانتخابية وغيرها، كما أن الشعب اللبناني لن يصمت عما يحدث من استهتار، حيث تزداد معدلات الفقر بالتزامن مع تدهور وتراجع القدرة الشرائية والعملة الوطنية في حين أن الطبقة السياسية لا تزال تتمسك بالمحاصصة في الحكومة".