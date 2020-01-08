«الأرصاد» تحذر من سقوط أمطار غدا والجمعة

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن حالة عدم استقرار الجو مستمرة، ونشاط الرياح يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات النهار وفي فترات الليل.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر فضائية "mbc " مصر، أن القاهرة تسجل درجة الحرارة الصغرى فيها غدًا الخميس 8 درجات وذلك من الفجر وحتى 7 صباحًا والعظمى 16 و17 درجة.



وتابع: "حالة عدم الاستقرار تم التنويه عنها بداية من الإثنين الماضي ومستمرة إلى يوم الجمعة، بالإضافة إلى ظاهرة أخرى نراها على القاهرة غدًا الخميس وبعد غدٍ وهي فرصة سقوط الأمطار خفيفة ومتوسطة.



وأكد أن تحسن الأحوال الجوية يبدأ من يوم السبت المقبل وتبدأ الشبورة المائية في التكون صباحًا وتخف أنشطة الرياح.

