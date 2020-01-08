المشدد 3 سنوات لضابط واثنين آخرين في «رشوة المطار»

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة ضابط بمطار القاهرة الجوى، واثنين آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة المطار"، وتقديم مبلغ مالى على سبيل الرشوة، بقصد تهريب أدوية جمركيا عبر مطار القاهرة دون علم السلطات، فيما قضت ببراءة باقى المتهمين فى القضية، صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العليم الجندى.



كانت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، قد أحال المتهمين، وهم، محمد أحمد محمد رائد شرطة، وتامر حلمى إسماعيل، صيدلى، وإيهاب فتحى السيد، مدير إدارى بصيدلية، وعماد سامى بطرس مدير إدارى بصيدلية، ونرمين أحمد حامد موظفة بإدارة تأمين الركاب بالمطار"هاربة"، وجورج انطرانيك مارديكيان، موظف بمكتب عقارات بدولة أرمينيا وأراجوهريان أجنبى من أصل سورى "هارب"، والباقى محبوسين على ذمة القضية.



حدثت الواقعة فى أول فبراير وحتى 5 فبراير 2018 بقيام المتهم الأول بصفته موظفا عاما بطلب عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن أخذ من المتهمين السادس والسابع بواسطة المتهم الثانى مبلغ 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تمريره حقيبة عقاقير دوائية إلى داخل الدائرة الجمركية، وتسليمها للمتهم الثانى بصالة السفر دون أن يتم تفتيشها.



ووجهت النيابة للمتهمين من الثانى حتى الخامس التوسط فى جريمة الرشوة، كما نسبت النيابة للمتهمين السادس والسابع تقديم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدما للمتهم الأول بواسطة المتهم الثانى مبلغ 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيلا المتهمين جميعا للنيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات معهم، التى قضت على المتهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، فيما قضت ببراءة باقى المتهمين.