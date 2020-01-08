وزير الخارجية: تركيا مستمرة في دعم جماعات التطرف

أعلن وزير الخارجية سامح شكرى، فى اجتماع مع وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، اليوم، استمرار الدعم التركى المتواصل لجماعات التطرف حول العالم.



وقال إن الحلول السياسية من الضروري أن تتفاوض عليها القوى الشرعية.



ويعقد الاجتماع لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخرا.



ويبحث الاجتماع الذي يتواصل بقصر التحرير سُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، والتصدي لكل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود، إضافة إلى التباحث حول مُجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.