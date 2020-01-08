علي خليل قائمًا بأعمال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تجديد تكليف الشيخ علي خليل، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم بقطاع المعاهد، قائما بأعمال رئيس قطاع المعاهد لمدة عام، بعد أن انتهت فترته في الرابع من يناير الجاري.



وكلف الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد، بإعداد تقرير يومي عن العمل بالقطاع وعرضه عليه أولا بأول.