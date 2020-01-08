ضبط 19 شخصًا عبروا الحدود الليبية التونسية

ضبطت السلطات التونسية 19 شخصًا من جنسيات دول أفريقية، لدى عبورهم الحدود الليبية إلى داخل تونس في منطقة بنقردان التابعة لولاية مدنين أقصى الجنوب الشرقي لتونس.



وذكرت وزراة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أن دورية مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطني في "بنقردان" نفذت هذه العملية، أمس الثلاثاء، وأوقفت محاولة هؤلاء الأشخاص لاجتياز الحدود البرية خلسة.



وأضافت، أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت لفرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني في المنطقة بمباشرة قضية بشأنهم بتهمة "دخول التراب التونسي على غير الصيغ القانونية".