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حوادث

الجماهير تعود لمدرجات مصر وتونس في تصفيات طائرة طوكيو

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:40 م
الجماهير
الجماهير
عمرو المزيدي
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أنهت الجهات المعنية استعدادتها لتأمين المباراة المرتقبة بيت منتخب مصر وتونس في تصفيات الكرة الطائرة للرجال في ستاد القاهرة الدولي بالصالة المغطاة رقم ٢، التي تنطلق في الثامنة من مساء غدٍ، بحضور الجماهير.

وتتولى الشركه الإفريقية للأمن والحراسة، تأمين البطولة من الداخل والخارج، بإشراف اللواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس الإدارة ومحمود طاهر العضو المنتدب، وسط استعدادت أمنية مكثفة، للخروج بالتصفيات بشكل يليق باسم وحضارة مصر.

جاء ذلك بعد نجاح رجال الأمن بإشراف اللواء هشام زيد، في تأمين مباراة مصر والجزائر أمس الثلاثاء، التي انتهت بفوز المنتخب المصري على نظيره الجرائري، بحضور نحو ألف مشجع.

وأعربت الأسر المصرية عن امتنانها لرجال الأمن وجهودهم في التنظيم وسهولة دخول المشجعين بسهولة ويسر.

من ناحيته، صرح أحمد عبدالدايم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن تفاؤله بتأهل الفريق المصرى لطوكيو، وسعادته بتواجد الأسر المصرية بالمدرجات، مشيدًا بحسن ويقظة التأمين المتمثل في الشركة الأفريقية للأمن والحراسة.

وكشف الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن مواعيد مباريات منتخب رجال الطائرة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، حيث افتتحت مصر مواجهاتها في التصفيات مع الجزائر في الثامنة من مساء الثلاثاء الماضي، وأعلن اتحاد الطائرة عن دخول الجماهير لتصفيات البطولة عن طريق تذكرتي على أن يكون سعر التذكرة موحد 25 جنيهًا، فيما تضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كلًا من: عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى وعبد الحليم عبو ورشاد شبل ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد محسن وأحمد سعيد ومصطفى دبشة وعمر نجيب وأحمد عبد العال وأحمد ضياء ومحمد رضا وشريف الشرقاوى ويقودهم فنيا المدرب الهولندي جيدو.

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