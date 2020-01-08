تبادل 16 جثة مجهولة في ترهونة وطرابلس بليبيا

تبادل فرعا جمعية الهلال الأحمر الليبي في مدينتي ترهونة وطرابلس، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا، اليوم، جثامين 16 شخصًا مجهولي الهوية.



وبحسب ما نقلته صحيفة الوسط الليبية نقلا عن فرع الجمعية في ترهونة، فإن فريق انتشال الجثامين والبحث عن المفقودين التابع لها سلم فريقًا تابعًا لفرع الجمعية في طرابلس 8 جثامين، وفي المقابل تسلم الفرع 8 جثامين أخرى من فرع طرابلس.



ولم يذكر فرع جمعية الهلال الأحمر أي تفاصيل أخرى بشأن هوية الجثامين التي جرى تبادلها بين الطرفين بموجب اتفاق رعته بعثة الأمم المتحدة برئاسة غسان سلامة، فيما لم يعلن فرع الجمعية في طرابلس من جهته أي تفاصيل.



وذكرت الصحيفة الليبية أن الجثامين تعود لضحايا الحرب التي تشهدها مناطق جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل 2019 بين قوات الجيش الوطني ومعسكر حكومة الوفاق غير المعتمدة.