مدير مشرحة زفتى: «الشغلانة علمتني التسامح.. واللي خايف يروح (حوار)

قال السيد ياسين، معاون مستشفى زفتى العام، القائم بأعمال مدير مشرحة المستشفى، إن التعامل مع الجثث أمر طبيعي ولا يدعو للخوف، مؤكدًا أنه عندما يشعر بالرهبة سيغادر مكانه فورًا، مشددًا على أن طبيعة مهنته وعمله تجبره على التواضع والعمل بجدية والاتقان في رسالته، فالموت قريب ويحتاج إلى صاحب قلب «ميت».



أضاف ياسين، خلال حواره مع «الدستور»، أن جميع الحوادث بالنسبة لذوي الميت فادحة، ولا فرق بين حادث كبير وصغير، فالأهالي يريدون جثمان ابنهم مهما كان الوضع ولا يهمهم سوى أن يوارى التراب أيًا كان أمره، أو حتى رؤيته، وتابع أنه نادرًا ما يتم السماح بدخول الأهالي للمشرحة حال الرغبة في التعرف على جثة مجهولة وغالبًا ما يكون هذا الأمر تحت تصرف النيابة خشية تغيير أي وضع أو معالم للجثة يؤثر على سير القضية، وإلى نص الحوار:



◘ بداية.. ماهي المفاجأة التي حدثت داخل أروقة المشرحة ولم تكن تتوقعها؟



○ بالطبع قدرتي على التكيف والتعامل مع المشرحة والجثامين التي تمتلئ بها كانت مفاجأة لي، فرؤية الجثث والتعامل معها قبل العمل في هذه المهنة كان مستحيلًا للغاية، لكني أؤكد أنها مهنة تورث التواضع والتسامح وتهذّب النفس وتشعر الإنسان أنه لا قيمة له وأن الموت قريب جدًا.



◘ هل أثّرت المهنة في التعامل مع الأهل والأصدقاء.. وكيف تفصل بين العمل ومعاملة أصحابك؟



○ عندما أدخل إلى المشرحة، فأسلّم على الموتى، كما يفعل الجميع عند زيارة المقابر، فهناك جثة رأيتها بعيني لا يتوقع أحد وفاتها ولو أُطلق عليها دانة مدفع، لكنها توفيت بطعنة سكين ليست بالعميقة، أدت إلى نزيف داخلي فارق صاحبها الحياة وقتها، صحيح تعددت الأسباب والموت واحد، وهذه المهنة تؤكد مقولة أن الانسان ماهو إلا لسان، فقط، وأنا أستطيع الفصل بين العمل والحياة الأسرية والأصدقاء.



◘ بصراحة.. هل تسمح لأي أحد من أقاربك العمل في نفس مجالك؟



◘ يقول فازعًا: لا لا لا، سأنصحه بالابتعاد عن هذه المهنة؛ لأنها صعبة والاعتياد عليها ليس بالسهل والعيش بين الأموات، خاصة هناك جثث عبارة عن أشلاء مفصولة عن بعضها، والتعامل مع هموم الناس وأطراحهم وأحزانهم يوميًا يؤثر سلبيًا، ويحتاج شخصية من نوع خاص قادرة على الفصل بين العمل وظروف الحياة.



◘ ما هو أكثر موقف أدخل الخوف إلى قلبك؟



لم أخف قط، فالموجود بالمشرحة جسد يشبه النائم تمامًا، روح صعدت إلى بارئها، وكما أخبرتك "اللي يخاف ما يشتغلش المهنة دي"، فمنذ عدة سنوات حضر إلى المستشفي جثة متفحمة نتيجة تعرضها لكابل الضغط العالي وكانت مثل الورقة المحروقة لمسها صعب وهذه الجثة كنت أخاف لمسها وفعلًا أشعرتني أن الموت أقرب للإنسان من أي شئ آخر، وهناك أيضًا الجثث الغارقة تكون في مراحل التحلل ويخرج منها رائحة يصعب تحملها.



◘ هل هناك ممنوعات وأمور مسموح بها لعامل المشرحة؟



○ أنت تتعامل مع حُرمة الموتي التي لا بدّ من احترامها وتقديسها وعدم إفشاء أسرارها فللموتى أسرار، وعندما تكون الجثة لسيدة يكون التعامل أكثر حرصًا حتى وقت معاينة النيابة، أحرص على تغطية العورة وعدم السماح بالدخول لأي فرد مهما كان إلا لو طلبته النيابة، فاحترام حرمة الميت واجبة ولا مناقشة فيها.



◘ هناك حكايات تدور دائمًا حول المشارح وثلاجات الموتى.. تُرى ما سبب ذلك؟



○ كل هذه أساطير فأنا موجود بالمشرحة منذ أكثر من 5 سنوات، ولم أرَ أي شئ يدع للخوف، لكن تفسيري هذه الأساطير أن المشارح كانت قديمًا في مباني مستقلة عن المستشفيات، وبعضها في أماكن خالية يحيط بطرقها الأشجار فمع صوت الرياح وحركة الأشجار وأحيانًا صوت المياه، وضعف بعض القلوب، فتخرج هذه الأساطير، فالمشرحة مكان لا خوف منه.



◘ أخيرًا.. ما هو أكثر موقف عالق في ذاكرة مدير مشرحة زفتى العام؟



○ يسرح قليلًا: «تلك الحادثة التي حدثت منذ عدة شهور في قرية تفهنا العزب، مركز زفتي عند اصطدام قطار بجرار زراعي وتوك توك، فشاهدت بعيني أشلاء متناثرة، حتى أن بعض الجثث كانت وجوهها من 4 - 6 ستة أشلاء، فمنظر هذه الجثث عاش معي طويلًا ولم يذهب من عقلي.