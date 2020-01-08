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عالم

ترامب: لم يصب أي أمريكي في هجوم إيران.. وكل جنودنا بخير

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:33 م
ترامب
ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لم يصب أي أمريكي في هجوم النظام الإيراني، وكل جنودنا بخير.

وتعرَّضت قاعدة «عين الأسد» العسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق، والتي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد، لهجوم صاروخي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وقالت إيران إنَّها شنت هجمات صاروخية على قوات الولايات المتحدة في العراق؛ ردًا على ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني.

وحذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة من أن أي رد من جانبها على الهجمات الصاروخية، سيقابل بمزيد من الدمار والألم.

وأضاف الحرس الثوري، في بيان، أنه يتم التحضير لمزيد من الرد على مقتل الجنرال قاسم سليماني في العراق، الجمعة الماضي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

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