-
الأربعاء 08 يناير 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي: حريصون على استقبال مزيد من الاستثمارات الصينية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:31 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، وانج يي، مستشار الدولة ووزير الخارجية لجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بوزير خارجية الصين والوفد المرافق له، مُعربًا عن حرص مصر على التواصل المُستمر مع بكين، ومُشيدًا بعلاقة الصداقة التي تربط قادة البلدين وخصوصية التعاون الثنائي، وهو ما يتجلى في مواقف الدعم المتبادل فيما يخص القضايا الحيوية للبلدين في المحافل الدولية والإقليمية.

كما أعرب رئيس الوزراء عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي بدورها أسهمت في دفع التعاون في مختلف المجالات، مرحبا بمبادرات الارتقاء بالتعاون بين البلدين، وما تم الاتفاق عليه من "تدشين لجنة مشتركة بين حكومتي البلدين برئاسة وزيري الخارجية".

وأكد رئيس الوزراء تطلعنا لتعزيز التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، في ظل اتساق مجالات التعاون بالمبادرة مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.

وفي هذا السياق، أشار مدبولي إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرة الصينية، وخاصة في مجالات النقل الجماعي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتصنيع المركبات الكهربائية، وإدارة الصناديق السيادية، وعلوم وتكنولوجيا الفضاء، مُشيدًا في هذا الصدد بالتعاون الجاري لتجهيز "مركز تجميع واختيار الأقمار الصناعية" والذى يُعد أول مركز مُتخصص في المنطقة العربية، إلى جانب التعاون في تجميع القمر الاصطناعي "مصر سات2".

وأشار رئيس الوزراء إلي حرص مصر على استقبال مزيد من الاستثمارات الصينية، معربًا عن تقديرنا الكامل للدور الحيوي الذي تقوم به الشركات الصينية في مختلف مجالات التنمية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار تطوير "المنطقة الصينية المصرية للتعاون الاقتصادي والتجاري - تيدا"، ودور الشركات الصينية في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى زيارته للصين في نوفمبر 2018 للمشاركة في معرض الصين الدولى للواردات "CIIE" بشنغهاي، وافتتاح الجناح المصري، وكانت مصر ضيف شرف المعرض، في ظل الحرص المتبادل علي زيادة حجم التجارة بين البلدين.

وعبّر مدبولي عن ترحيبه بتنامي التدفقات السياحة الصينية إلى مصر على مدى السنوات الأخيرة، مُعربًا عن تطلع مصر لمزيد من السياحة الصينية بما يتسق مع عمق وتطور العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين وإمكانيات وقدرات مصر السياحية.

وأشار مدبولي إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع الصين في إفريقيا، ليس فقط في إطار رئاستنا الحالية للاتحاد الإفريقي، بل بوجه عام على ضوء الدور الرائد والمستمر لمصر في إفريقيا، وللاستفادة المشتركة من تطبيق "منطقة التجارة الحرة القارية في إفريقيا" وهو ما يأتي لتعضيد التنسيق والتعاون لتحقيق الأهداف التنموية على مستوى القارة الإفريقية.

من جانبه، أشاد وزير خارجية الصين بما حققته مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من خطوات جادة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا أن بلاده حريصة كل الحرص على ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية في مصر في كل المجالات التي ذكرها رئيس الوزراء، بالإضافة إلي مجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج السيارات الكهربائية.

وأكد وزير الخارجية الصيني أن معرض الصين للواردات يدل على أن الصين راغبة في فتح أسواقها للعالم، وخاصة الدول الصديقة مثل مصر، والتي تستطيع استغلال هذه الفرصة لزيادة حجم وارداتها إلي الصين، موضحا أن الصين علي استعداد دائم لنقل خبراتها التنموية إلى مصر، والإسهام الفعال في كل الأنشطة التي تحقق رؤية مصر 2030، بما في ذلك من خلال إنشاء مناطق صناعية.

واختتم الوزير الصيني حديثه بالتأكيد على أن الصين تنظر لعلاقاتها بمصر من زاوية استراتيجية طويلة المدى، وسوف تظل تعمل من أجل الارتقاء بهذه العلاقات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

منذ حوالي 16 ساعة

الرد الأمريكى.. 6 طائرات حربية تنطلق فى اتجاه إيران

منذ يوم

زوجها معرض للسجن.. أدلة جديدة تقلب الأحداث فى سرقة نانسى عجرم

منذ حوالي 19 ساعة

حريق داخل «كارفور» فى الإسكندرية

الصور

image description

الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)

image description

محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

image description

احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة

image description

محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»

image description

صور العرض الأول لفيلم بنات ثانوي بحضور المشاهير

الأكثر قراءة

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

السيسي ووزير خارجية فرنسا يتفقان على "الحد من التدخلات الخارجية" في ليبيا

الرد الأمريكى.. 6 طائرات حربية تنطلق فى اتجاه إيران

تحركات جديدة.. كيف يحبط الجيش الليبي مخططات تركيا؟

أيام زمان

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

حكاية أول فيلم ديني في تاريخ السينما المصرية

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

نجم الساعة

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

الصحة

الأسبرين يمنع نمو مرض خطير

4 مأكولات للحماية من مشاكل الغدة الدرقية

فيروس حيوانى يؤدى إلى حالات التهاب الدماغ القاتلة

الجري يحارب الشيخوخة

الرئيس نيوز

شكري: الصراع في المنطقة يحتاج إلى حلول سياسية.. لا قوى عنف وتطرف

عن الهجوم الإيراني.. ترامب: كل جنودنا بخير

رئيس الوزراء يلتقى وزير الخارجية الصين الشعبية

مؤشر البورصة يرتفع.. وجولة مفاوضات جديدة لسد النهضة| «النشرة الاقتصادية» اليوم

منوعات

باحثون ينجحون في فك الشفرة الجينية لسم الأفاعي

قرية نمساوية تستنجد لخفض أعداد السياح القادمين إليها

اجتياح جنون نظام «كيتو» الغذائي في عدة دول.. فما هو؟

48 ساعة ويحل «طوبة» أبرد شهور العام فى مصر

كشكول

شيخ الأزهر يجدد لرئيس قطاع المعاهد في منصبه لمدة عام

مصر تفوز برئاسة اتحاد المعلمين العرب للمرة الثانية

شاهد..رسالة ابنة رامي رضوان إلى أبيها تشعل السوشيال ميديا

وفد المعاهد الأزهرية يتابع الامتحانات بأسيوط

إسلام سياسي

تغريدة "خطيبي مجند وهيترحل لليبيا".. أكذوبة جديدة للجان الإخوان الإلكترونية

اليوم.. اجتماع وزاري لـ5 دول لبحث الأزمة الليبية في القاهرة

صوفية سوهاج تهنئ أقباط الصعيد بعيد الميلاد المجيد – صور

"الطرق الصوفية" تحذر أتباعها من «متزعم التمرد الصوفى» خلال مولد السيدة نفيسة

مقالات الرأي
منى رجب
المرأة المصرية صمام أمان للوطن
جلال حمام
أكذوبة المليون تركى فى ليبيا
لينا مظلوم
السفارة الأمريكية مقرًا لسليمانى
د.مينا بديع عبدالملك
شعب مدينة سيدنى المسكين
المزيد

الثقافة

«سماء قريبة من الأرض».. رواية عن الحرب والمقاومة في الإسكندرية

«حرب الفراش».. ديوان جديد للشاعر محمد عبدالله حمودة

تفاصيل نقل قصور الثقافة إلى العاصمة الإدارية

«لعنة الوشم» رواية الحب والحرب والخيانة لــ منصور حامد

صفحتنا ع الفيس بوك