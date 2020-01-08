ترامب يتوعد إيران ويكشف سر عدم وقوع ضحايا في «هجوم عين الأسد»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، في بيان نقلته قناة «العربية» السعودية بشأن إيران.



وأكد ترامب أنه لم تقع لم تسجل أي خسائر في الأرواح جراء الهجوم الإيراني على قاعد الأسد الجوية في الأنبار، صباح الأربعاء.



واعتبر من جانبه أن الجيش الأميركي قضى على الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، واصفا إياه بأنه «أكبر إرهابي في العالم».



تابع: «سليماني درب تنظيم حزب الله الإرهابي وتسبب بقتل وإصابة جنود أمريكيين كثر»، معتبرا أن «سليماني» يداه ملطختان بدماء العراقيين والإيرانيين على السواء.



وأوضح أن الرد على إيران حول عملية القصف الصاروخي سيكون من خلال فرض عقوبات جيدة.



وتابع: «إيران تسببت بأضرار هائلة في اليمن ولبنان وسوريا وسنفرض عليها مزيدا من العقوبات» وأن النظام الإيراني رفع شعار «الموت لأمريكا» في اليوم الذي وقعت أمريكا على الاتفاق النووي.