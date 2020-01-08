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بعقد عقد قرانه.. محمود العسيلي: «يا رب تبقى التالتة تابتة»

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:20 م
محمود العسيلي،
محمود العسيلي،
سناء إسماعيل
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احتفل الفنان محمود العسيلي، بعقد قرانه على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، ونشر صورا من الاحتفال عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

وعلق "العسيلي"، على الصور قائلًا: "تبات ونبات، الفستان الأبيض، إحساسك ايه النهاردة، الليلة وأخيرًا فرحة، أغاني عملتها من أول ما ابتديت لغاية النهاردة بتكلم فيها عن العيلة والاستقرار والحب والعيال.. كل أغنية فيهم بتتكلم عن موقف جميل وأسلوب حياة كنت بحلم إني أعيشها وفعلا حاولت في تجربتين جواز إني أشوف الحياة اللي أنا باحلم بيها تتحقق على أرض الواقع ولكن للأسف التجربتين منجحوش.. والفشل مش لازم يكون معناه إن حد وحش.. لا هو بيكون تقصير من الطرفين وبيكون بجد قدر ونصيب".

وأضاف: "الفشل عمره ما كان عيب بس الكارثة الحقيقة اللي ناس كتير بتعملها فهي الاستمرار في الفشل والتصميم على التعاسة عشان ظروف خارجية أو وهمية مالهاش علاقة بالاتنين اللي عايشين في الدوامة وخلاص بيغرقوا.. أنا رفضت أعيش تعيس وهفضل أدور عن السعادة اللي كتبتها في الأغاني بتاعتي وباتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إني أكون لقيتها فعلا، وتكون التالتة التابتة".

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