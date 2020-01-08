الكويت تحقق في اختراق وكالة الأنباء «كونا»

أعلن وزير الإعلام الكويتي محمد الجبري، تشكيل لجنة تحقيق محايدة بشأن ما نشره من معلومات غير صحيحة عبر حساب وكالة الأنباء الكويتية "كونا" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وأوضح الجبري، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن اللجنة ستضم ممثلين لعدة جهات.



وقال رئيس مركز التواصل الحكومي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، طارق المزرم، إنه تم اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، وما ورد فيها من أنباء عن انسحاب القوات الأمريكية غير صحيح.



وأفاد الخبر الكاذب الذي نُسب إلى "كونا"، بأن وزارة الدفاع الكويتية، أعلنت اليوم، أنها تلقت رسالة من قائد القوات الأمريكية في الكويت؛ تفيد بأن الولايات المتحدة ستسحب قواتها غضون الأيام الثلاثة المقبلة من معسكر عريفجان.



ونسبت تصريحات للشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، وزير الدفاع الكويتي، بأن قرار الانسحاب كان مفاجئًا، وأن هناك تواصل مع وزارة الدفاع الأمريكية والقيادة المركزية للجيش الأمريكي في المنطقة.



ونفت وكالة الأنباء الكويتية، نفيًا قطعيًا صحة ما تداول حول نشر هذه التصريحات لوزير الدفاع حول انسحاب القوات الأمريكية من الكويت.



وأكدت "كونا" في بيان لها، أنها لم تبث أي خبر حول انسحاب القوات الأمريكية، مشددة على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات والأخبار ونقلها والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والرسمية.



من جانبها، أكدت السفارة الأمريكية في الكويت، أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن الكويت ودول الخليج كافة، وأنها تمارس نشاطها بصورة طبيعية.



وأعلن السفير الأمريكي لدى الكويت، التزام واشنطن بأمن دول الكويت وكل دول مجلس التعاون الخليجي وسلامة أراضيها، بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قاعدتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق.