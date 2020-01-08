بعد إجهاض جنينها.. عطلة خاصة لمي حلمي مع محمد رشاد

شارك الفنان محمد رشاد، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة له برفقة زوجته الإعلامية مي حلمي في أول ظهور لها بعد إجهاضها لحملها الأول.



وعلق محمد رشاد، على الصورة قائلًا: "نصي التاني وحبيبتي اللي بتكمليني.. الحمدلله إنك بخير وفداكي كل الدنيا يلا بقي عايز ألف الدنيا معاكي".



وكان محمد رشاد، قد كشف عن إجهاض زوجته من خلال تعليقه: "ربنا يعوضنا خير وطول ما انتي كويسة اللي راحوا يجي غيرهم ذرية صالحة بإذن الله.. قدر الله وما شاء فعل والحمدلله على جميع أمره، ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة".



يذكر أن محمد رشاد، ومي حلمي، احتفلا بزفافهما في مارس 2019، وأقاما حفلًا اقتصر على حضور الأصدقاء والأقارب فقط بأحد فنادق القاهرة.