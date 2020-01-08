اليابان تغلق سفارتها في العراق وتحذر من السفر لإيران

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم، إغلاق سفارتها لدى العراق بشكل مؤقت نظرا لتوتر الأوضاع في المنطقة.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - أن إغلاق السفارة جاء بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة في أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد عسكرية تستضيف القوات الأمريكية في العراق.



كما رفعت الوزارة مستويات التحذير فيما يتعلق بالدولتين الواقعتين في الشرق الأوسط، إذ دعت المواطنين اليابانيين للإجلاء من العراق والامتناع عن السفر إلى إيران.



وقالت الوزارة إنها قررت إغلاق السفارة في بغداد، بعد أن تمكنت من معرفة جميع المواطنين اليابانيين الذين صدرت إليهم أوامر بالإجلاء، وأوضحت أن مكتبها في إربيل بشمال العراق سيظل مفتوحا.



وكانت إيران قد هاجمت بصواريخ باليستية منشآت أمريكية عسكرية في العراق؛ ردًا على مقتل الجنرال الإيراني البارز قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني في غارة أمريكية استهدفت سيارته مؤخرا.



على الرغم من أن وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت أنه لم يتم التأكد من وقوع إصابات إلا أن الهجمات الصاروخية الإيرانية زادت حدة التوترات التي بدأت بين واشنطن وطهران منذ زمن طويل، كما زادت المخاوف من احتمال اندلاع صراع واسع النطاق.