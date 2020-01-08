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الصحة

الأسبرين يمنع نمو مرض خطير

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:09 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أظهرت نتائج دراسة جديدة أن الأسبرين يعوق نمو الأورام السرطانية في القولون، وتنضم هذه الفائدة إلى مجموعة من الفوائد يوفرها الأسبرين، منها أنه مذيب للجلطات، ومضاد لالتهابات المفاصل، وبحسب الدراسة التي أجريت في "سيتي أوف هوب" وهو مركز أبحاث أمريكي غير ربحي، يمكن إعداد علاجات وقائية وأخرى تحارب سرطان القولون من مكونات الأسبرين.

وينبغي لمن يتناول الجرعة المنخفضة من الأسبرين أن يكون ذلك بتوجيهات طبية.

ويعتبر أكل الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقول والمكسرات، أفضل طريقة للوقاية من أورام القولون والمستقيم.

وتفيد التقارير بأن نقص النشاط البدني وقلة المشي وأكل اللحوم الحمراء من عوامل الخطر التي تهدد صحة القولون.

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