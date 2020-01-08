4 مأكولات للحماية من مشاكل الغدة الدرقية

تشارك الغدة الدرقية في وظائف شديدة الأهمية في الجسم، فهي تنتج هرمونات تساعد على تنظيم مستويات الطاقة، ودرجة حرارة الجسم، والحالة المزاجية، ومعدل ضربات القلب وضغط الدم، ويؤدي نقص أو زيادة هرمونات الغدة الدرقية إلى اضطراب في هذه الوظائف.



وتصاب امرأة من كل 8 سناء بمشاكل الغدة الدرقية، ويزداد الخطر في مرحلة التغيرات الهرمونية لسن اليأس.



لتفادي مشاكل الغدة الدرقية تناول الأطعمة التالية:



- الأكلات البحرية والأسماك من أفضل مصادر، الذي يعتبر عنصرًا أساسيًا لصحة الغدة الدرقية.



- اللحوم الحمراء مصدر لليود والزنك والسيلينيوم، وهي توليفة معادن تحتاجها الغدة الدرقية لتمارس وظائفها من دون اضطراب.



- الأفوكادو مصدر نباتي رائع لدهون أوميجا3 التي تحتاجها الغدة الدرقية.



- البندق البرازيلي من أغنى المكسرات بالسيلينيوم.