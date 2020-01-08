60 أثريًا وسيارتا شرطة لتأمين رحلة «كباش التحرير»

أنهت وزارة الأثار والسياحة الأربعاء، عملها بشأن نقل 4 من كِباش الكرنك وتحويلها إلى ميدان التحرير، بعدما عكفت خلال الفترة الماضية على فك قواعد منحوتات الكباش، بمشاركة 60 أثريًا، إضافة إلى فنيين وعمال ضمن مشروع تطوير ميدان التحرير.



قال مصدر مطلع، لـ«الدستور»، إن كباش الكرنك تم اختيارها من الفناء الأول الذي يقع خلف الصرح الأول للمعبد، وتجسد تلك الكباش في شكل جسد أسد ورأس كبش، وهو الرمز المقدس للمعبود الشهير آمون رع.



أضاف أن عملية نقل منحوتات الكباش استلزمات تجهيز 4 سيارات "لوري"، كل سيارة منهم تحمل منحوتة، كما تم تجهيز صنادق خشبية للحفاظ على الكباش خلال عملية النقل، وتم تزويدها بأسنفج وفوم لامتصاص الصدمات، ومشدات لتثبيت المنحوتة، لافتًا إلى أن وزن المنحوتة الواحدة يبلغ 5.5 طن.



وكشف أن عملية النقل رافقها فريق من الأثريين مكون من 4 مرمّمين، وسيارتين من شرطة السياحة والآثار لتأمين موكب نقل المنحوتات الأثرية خلال رحلة تصل لـ12 ساعة.



وألمح المصدر إلى أنه سيتم إيداع منحوتات الكباش داخل مخزن المتحف المصري، لحين تجهيز المكان المخصص لها في ميدان التحرير بوسط القاهرة.