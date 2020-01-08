«الخدعة».. ماذا كشفت صور وفيديوهات صورايخ إيران الحقيقية تجاه العراق؟

الفيديو المتداول



صورة تظهر التلاعب في الفيديو المنشور

الصورة في وكالة «فارس» 2019



الصورة في صحيفة «جارديان» 2017





وأيضًا بالبحث حول حقيقة الصورة الأولى المتداولة لسقوط أول صاروخ على قاعدة عين الأسد في العراق، اتضح أنها لقصف جوي إسرائيلي على مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة في 15 نوفمبر 2019.

صورة متداولة من الانفجار على أنها في العراق

صورة من هجمات على غزة

بل أن الصور المستخدمة أيضًا من قبل إيران فيما يخص هجمات فجر الأربعاء، واتضح أنها مأخوذة من الضربة الأمريكية على قصر صدام حسين في مارس 2003.

أول صور متداولة عن سقوط صواريخ

صور قديمة من الهجمات على قصر صدام حسين وأيضًا بالبحث حول حقيقة الصورة الأولى المتداولة لسقوط أول صاروخ على قاعدة عين الأسد في العراق، اتضح أنها لقصف جوي إسرائيلي على مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة في 15 نوفمبر 2019.

يبدو أن المقولة المنسوبة للقائد العسكري الفرنسي نابليون بونابرت عندما سألوه عن رأيه في التاريخ بأنه «كذبة متفق عليها» بدت تنطبق حرفيًا على ما يحدث مؤخرًا في الهجوم الصاروخي الأخير نحو القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف قوات أمريكية ردًا على مقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، لاسيما أن سياسي أمريكي وصفها لـ«الدستور» بأنها رد متفق عليه.بعيدا عن السياسة وحرب التصريحات الإعلامية المتحيزة لكل جانب، فكلًا منهم يحاول أن يكون الأقوى، خاصة أن إيران تزعم مقتل نحو 80 جندي أمريكي فى الهجوم الأخير، فيما يقول ترامب أن الأمور تسير بخير وأنه لا خسائر.«الدستور» تدقق فيما نشر خلال توقيت الهجمات التي أعلنتها إيران قبلها بـ8 ساعات، وبالأخص فيما يخص المواد الفيلمية ومتعددة الوسائط من فيديوهات وصور تناقلتها وكالات الأنباء العالمية منسوبة لوكالات إعلامية رسمية إيرانية بينها «إيرنا» المعروفة باسم «فارس».وبالبحث وجدنا أن الفيديو الذي تم بثه نسخة معدلة من مقطع أطول نشر عام 2018، يُظهر ضربة صاروخية إيرانية في سوريا على مناطق تحت سيطرة داعش.وباستخدام بعض الأدوات والمواقع الخاصة بتقنية التأكد من الصور مثل «Tiny Eye» و«Google Image» و«Fotoforensics» و«EXIf» اتضح أن صورة الهجوم التي بثته وكالة أنباء فارس الإيرانية عبر تغريدة بحسابها الرسمي على موقع التواصل «تويتر» في الواقع مرسلة من نفس الوكالة منذ نحو عامين لوكالات الأنباء العالمية في 2017 عندما شنت إيران هجمات صاروخية (من نوعية أرض أرض) تجاه أهداف لتنظيم داعش في سوريا وبالتحديد في مدينة دير الزور، وأول ما ظهر على مؤشر البحث لتلك الصورة كان في صحيفة «جارديان» البريطانية بتاريخ الأحد 18 يونيو 2017، وكان ذلك حينها ردًا على الهجوم على البرلمان الإيراني وضريح آية الله الخميني الذي سقط خلاله نحو 18 شخصًا - معظمهم من المدنيين.