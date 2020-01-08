مقتل 3 جنود نيجيريين في اشتباكات مع «داعش»

قُتل 3 جنود نيجيريين في اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وعناصر جماعة "ولاية غرب إفريقيا"؛ التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي ببلدة مونجونو شمال شرقي البلاد.



ونقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية، اليوم، عن مصدر أمني قوله، إن الجنود قتلوا عندما اشتعلت النيران في مركبة تابعة للجيش، بعد اصطدام سيارة محملة بمواد متفجرة بقافلة عسكرية.



وتشن جماعتا "ولاية غرب إفريقيا" و"بوكو حرام" الإرهابيتان هجمات متكررة على بلدة مونجونو التي تقع على بعد نحو 135 كيلو مترًا شمال عاصمة بورنو مايدوجوري في محاولة للاستيلاء عليها.