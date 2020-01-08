بدء الاجتماع التنسيقي الخماسي حول ليبيا في القاهرة

بدأ الاجتماع التنسيقي الوزاري، منذ قليل، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، ونظرائه من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص حول الأوضاع في منطقة شرق المتوسط وليبيا.



ويبحث الاجتماع الخماسي مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخرًا، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول جميع أوجه الأزمة الليبية، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود؛ بالإضافة إلى التباحث حول مُجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.



ويأتي الاجتماع على خلفية الخطوات التي اتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرًا بداية من توقيع ما عرف بالاتفاقين الأمنى والعسكري مع فايز السراج وليبيا، والتلويح بإرسال قوات عسكرية لدعم السراج.