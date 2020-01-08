التشكيل النهائي لهيئة مكتب «مستقبل وطن» ببني سويف

أصدر المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب "مستقبل وطن"، القرار رقم 53 لسنة 2020، بشأن إعادة تشكيل أعضاء هيئة مكتب محافظة الحزب ببني سويف وأمناء الأقسام والمراكز.



وجاء في القرار بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ والخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لمستقبل وطن، وبناء على ما عرضه كل من حسام محمد محمود أمين المحافظة، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، والمهندس حسام الخولي الأمين العام، فقد تم تشكيل هيئة مكتب الحزب بمحافظة بني سويف كالتالي:



اختيار حسام محمد محمود أمينا للمحافظة، ومحمد شريف أحمد، وميرفت ميشيل، ونادر يوسف، وأحمد محسن مبارك، وجمال محمد جوده، أمناء مساعدين، فيما تم اختيار منى عبدالله عبد الغني أمينه التنظيم بالمحافظة.



واختيار باسل غريب، أمين العضوية، ومحمد زين محمد، أمين الإعلام، معاذ صفوت محمد، أمين الشباب، ومصطفى طه محمد، أمين العمل الجماهيري، عبدالله علي عبدالله، أمين الشئون البرلمانية.



كما تم اختيار رأفت حسين ابراهيم، أمين شئون الطاقة والبيئة، وماريا فرج، أمين شئون السياحة والآثار، وأحمد شاكر محمد، أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحمد علي علام، أمين التعليم والبحث العلمي.