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مصر

السيسي يوجه بتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:39 م
السيسي
السيسي
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اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم (الأربعاء)، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة سير المشروعات الاستراتيجية التابعة لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، وكذلك آخر مستجدات تطوير الشبكة القومية بما في ذلك شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وذلك في إطار تدعيم منظومة الكهرباء في مصر وتحديث بنيتها التحتية، فضلاً عن استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروعات الربط الكهربائي الإقليمي.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بالمضي قدماً في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، لا سيما في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط.

وفيما يتعلق بمشروعات وزارة الكهرباء على المستوى الوطني؛ وجه السيد الرئيس خلال الاجتماع باستكمال جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر وتطوير بنيتها التحتية، في إطار خطة الإحلال والتجديد الشاملة التي تنتهجها الدولة لمنظومة توليد الكهرباء على مستوى الجمهورية، لما لذلك من مردود خدمي واستثماري حالي ومستقبلي في قطاع الكهرباء يضمن توفير الطاقة لكافة القطاعات والأجيال القادمة، ودعماً لجهود الدولة في تحقيق التنمية في أرجاء الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الكهرباء تطرق إلى خطة التوسع في تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير آلية التحصيل بما يمكنها من مواصلة جهود ميكنة وتحسين خدمة توفير الكهرباء للمواطنين ومكافحة سرقات التيار الكهربائي، اتساقاً مع الخط العام للدولة في هذا السياق. كما عرض الدكتور محمد شاكر الموقف التنفيذي الراهن لأعمال البنية التحتية الكهربائية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومد خطوط الكهرباء، وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي بالعاصمة.

واستعرض وزير الكهرباء أيضاً آخر مستجدات مشروعات الربط الكهربائي القاري مع الدول الأفريقية، خاصةً مع السودان، فضلاً عن عرض الموقف التنفيذي لمشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.

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