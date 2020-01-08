السودان: نشر عدد كبير من قوات الأمن في مدينة الجنينة

قال وزير الثقافة والإعلام السوداني، فيصل صالح، إنه تم نشر عدد كبير من القوات الأمنية في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، والتي شهدت اشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.



أضاف وزير الإعلام أن رئيس الوزراء، الدكتور عبد الله حمدوك، عرض خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، للأوضاع في الجنينة، وأشاد بالدور الكبير الذي قامت به القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات في المحافظة على الأمن وتوفير البيئة الآمنة للمنظمات، حتى تقدم مساعداتها للنازحين الذين نزحوا بسبب الأحداث.



لفت صالح، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق من قبل النائب العام، تاج السر الحبر، وبدأت عملها بالفعل، لافتا إلى أن الجميع أقر بأن الطرق التقليدية في حل النزاعات من خلال تدخل الدولة، ودفع "الدية" (الفدية)، لم تعد خطوات فاعلة.



وشدد على أنه سيُترك الأمر للجنة التحقيق وستتم محاسبة ومساءلة أي شخص متورط في هذه الأحداث ليلقى عقابه الصارم، مؤكدا ضرورة تنشيط عمل اللجنة القومية لجمع السلاح، حتى تقوم بمهامها في جمع السلاح ومنع انتشاره وسط المواطنين.



أشار وزير الإعلام السوداني، إلى أن المشكلة التي حدثت في الجنينة، لها بعدان الأول هو تسييس القبائل، وهى موجودة ظاهرة في عدد من الولايات إلى جانب انتشار السلاح، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة.



كما استمع مجلس الوزراء السوداني، إلى تقرير عن أحداث نهب معسكر "يوناميد"، في مدينة نيلا، والذي كانت تسلمته الحكومة السودانية، في شهر نوفمبر الماضي، وتم نهبه بالكامل وتدميره، قبل أيام.