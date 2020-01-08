الجيش الإيراني يرد على ادعاءات تنسيق هجماته مع واشنطن

رد الجيش الإيراني، مساء اليوم الأربعاء 8 يناير، على ادعاءات تنسيق هجماته مع واشنطن.



وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد أبوالفضل شكارجي، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إن تلك الادعاءات بشأن التنسيق مع واشنطن، لا يمكن وصفها إلا بـ"المضحكة".



وأوضح شكارجي أن الانتقام الإيراني ليس مجرد "صفعة"، كتلك التي وجهناها إلى القواعد الأمريكية في العراق.



وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن رد بلاده على أي تحرك أمريكي جديد، سيكون "أقوى وأوسع".



وتابع بقوله "الهجمات الصاروخية القوية للقوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية على قاعدتين أمريكيتين هامتين انتقامًا للعملية الإرهابية الجبانة في اغتيال القائد قاسم سليماني ورفاقه".



وأوضح شكارجي بقوله "أول رسالة للهجمات الصاروخية القوية إلى أمريكا، هي أن إيران نفذت تمامًا مقولة قائد الثورة بأن عهد اضرب واهرب قد ولى، وقد رأى الأمريكان بأم أعينهم أنهم إذا وجهوا ضربة فسيتلقون عشر ضربات".



وتعرَّضت قاعدة «عين الأسد» العسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق، والتي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد، لهجوم صاروخي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.



وقالت إيران إنَّها شنت هجمات صاروخية على قوات الولايات المتحدة في العراق؛ ردًا على ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني.



وحذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة من أن أي رد من جانبها على الهجمات الصاروخية، ستقابل بمزيد من الدمار والألم.



وأضاف الحرس الثوري، في بيان، أنه يتم التحضير لمزيد من الرد على مقتل الجنرال قاسم سليماني في العراق، الجمعة الماضي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.