«حفتر» يجتمع برئيس الوزراء الإيطالى فى روما

أعلن مصدر حكومي إيطالي، أن قائد الجيش الليبي يجتمع اليوم في روما مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.



جاء ذلك وفقًا لخبر عاجل زوردته "العربية".



يذكر أن قوات الجيش الوطني الليبى، بقيادة المشير خليفة حفتر، عززت من تقدمها صوب مدينة مصراتة الواقعة غرب البلاد، وسط تلميحات من مسئولين عسكريين إلى أن قواتهم يمكن أن تدخل إلى المدينة «استباقًا لدخول أي قوات تركية»، في إطار الاتفاق المثير للجدل الذي أبرمته حكومة فائز السراج مع تركيا في نوفمبر الماضي.