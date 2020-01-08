الأمطار تسبب أزمة في إسرائيل بعد مصرع مستوطن جرفته السيول

لقى إسرائيلي، 30 عامًا، مصرعه، اليوم الأربعاء، بعد أن جرفته السيول التي نتجت عن الأمطار في مدينة نهاريا، جراء أجواء الطقس السيئة، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وأعلنت سلطات البلدية التابعة للاحتلال الإسرائيلي فرض حظر التجول داخل مدينة نهاريا نظرًا لسواء الأحوال الجوية، والتي تسببت في غرق الشوارع، وغمر السيارات بالمياه، وغلق الطرق الرئيسية، وغيرها من إجراءات الطوارئ.



وأكدت أنه تم فقدان السيطرة على السيول التي جرت، منذ فجر اليوم، ومن ثم شارك جيش الاحتلال بالشاحنات، والعديد من الآلات لإنقاذ المستوطنين الذين تمت محاصرتهم في الشوارع أو المحال التجارية الكبرى.



وتعرضت نهاريًا لسقوط أمطار غزيرة منذ فجر اليوم، الأربعاء، أسفرت عن فيضانات، غمرت الشوارع، بالإضافة إلى خسائر مادية ضخمة نظرًا لتدمير بعض المنازل والمحال التجارية.



وناشدت مدينة عكا أولياء الأمور إلى التوجه للمدارس وإخلاء أبنائهم من هناك قبل الساعة الثالثة عصرًا، نظرًا لأن المدينة ستتعرض إلى سيول، بجانب البرق، قوية ما بين الساعة الثالثة وحتى التاسعة مساءً.



وتوقفت السكك الحديدية الإسرائيلية، صباح اليوم، في المنطقة الشمالية، وبعدها بساعات عادت إلى العمل جزئيًا، حتى أتمت عملية إزالة المياه، قائلة: "إلى جانب تصريف المياه، كانت أطقم البنية التحتية تعمل على إصلاح الأعطال في مكونات الإشارات والمسارات الناجمة عن الفيضانات".