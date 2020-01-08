وزيرا خارجية قبرص واليونان يصلان مطار القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولى، وزيرا الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، في زيارة للبلاد تستغرق يومًا واحدًا، يشاركان خلالها في الاجتماع التنسيقى حول ليبيا، الذي تستضيفه القاهرة اليوم الأربعاء بحضور السفير سامح شكري، وزير الخارجية.



وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وزيرى الخارجية القبرصي واليوناني وصلا على متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصولهما من خلال الاستراحة الحكومية بالمطار، وكان فى استقبالهما عدد من مسئولي سفارتي قبرص واليونان بالقاهرة.



وتستضيف وزارة الخارجية، بحضور الوزير سامح شكري، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا وزاريًا يضم وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخرًا، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كل أوجه الأزمة الليبية، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود؛ بالإضافة إلى التباحث حول مُجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.



وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد عقدت الأحد الماضي، اجتماعًا لإحاطة عدد من السفراء الأوروبيين والسفير الأمريكي لدى القاهرة بالموقف المصري من تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، لا سيما الخطوة الأخيرة المُتعلقة بالتفويض الذي منحه البرلمان التركي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.