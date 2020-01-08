تجديد حبس متهم في «المحور الإعلامي للإخوان»

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس متهم في قضية المحور الإعلامي التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، 15 يومًا احتياطيًا؛ لاتهامه بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.



وأسندت النيابة إلى المتهم «يسرى. م» بالقضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



كما وجهت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.