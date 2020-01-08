«اتنين في الصندوق» يدخل مرحلة المونتاج

دخل مسلسل "اتنين في الصندوق" الذي يخوض بطولته الفنان حمدي الميرغني، وصديقه محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" مرحلة المونتاج، بقيادة المخرج محمد مصطفى، بعدما انتهى من تصويره بالكامل خلال ديسمبر الماضي، استعدادًا لعرضه خلال يناير الجاري، لينافس مسلسلات موسم الشتاء.



ويشارك في بطولة المسلسل كل من: نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبدالله محمود، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمد مصطفى.



كان المسلسل قد توقف العمل فيه نهاية 2017، وكان من المقرر أن يتم تصويره وعرضه في رمضان 2018، لكن تم تأجيل المسلسل حتى انطلق تصويره خلال عام 2019 الماضي، ومن المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني المقبل.