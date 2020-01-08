احتفالات ميلاد المسيح بإيبارشية أسوان

استقبل نيافة الأنبا هدرا مطران إيبارشية أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومدير الأمن اللواء هشام طلب أبوزيد والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان، الذين قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بعيد ميلاد المسيح.



شارك في استقبال المهنئين الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.



كان نيافة الأنبا هدرا قد صلى قداس العيد مساء أمس بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية) وشاركه الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب.