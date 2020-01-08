صلوات وتهانى عيد الميلاد بإيبارشية صنبو وديروط

صلى نيافة الأنبا برسوم، أسقف إيبارشية صنبو وديروط، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية) وشاركه الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وأعداد كبيرة من الشعب.



وفي السياق ذاته، استقبل نيافة الأنبا برسوم، اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ومدير الأمن اللواء أسعد الذكير، والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان، الذين قدموا التهنئة لنيافته وشعب الإيبارشية بالعيد.



شارك في استقبال المهنئين الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.