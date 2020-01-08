هبوط سعر النفط مع انحسار القلق بشأن ضربة إيران الصاروخية

هبطت العقود الآجلة لخام نفط برنت، اليوم الأربعاء، عن ذروة أربعة أشهر التي بلغتها في بداية محمومة لجلسة التداول عقب هجوم صاروخي شنته إيران على القوات الأمريكية في العراق بعد أن بدا أنه لن يؤثر على البنية التحتية للنفط أو تدفقات الخام.



وبدا أيضا، أن تغريدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير خارجية إيران، تشير إلى مرحلة من الهدوء المؤقت، ومن المقرر أن يدلي ترامب بمزيد من التصريحات في وقت لاحق اليوم.



وقال محللون: إن نظرة أسواق النفط ظلت منصبة على أن أهداف هجوم اليوم عسكرية، وليست منشآت في قطاع النفط.



وكانت العقود الآجلة لخام برنت متراجعة 60 سنتا بما يعادل 0.88% إلى 67.67 دولار للبرميل، بعد أن نزلت أكثر من دولار، وفي التعاملات المبكرة، بلغت العقود أعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر أيلول عند 71.75 دولار للبرميل.



وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا أو 1.47% إلى 61.78 دولار للبرميل.



وبلغت العقود في وقت سابق 65.85 دولار وهو أعلى مستوى منذ أواخر أبريل.