وصول وزير خارجية إيطاليا لحضور اجتماع حول ليبيا بالقاهرة

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو؛ لحضور الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، بالإضافة إلى مصر؛ لبحث التطورات في ليبيا.



ويشارك دي مايو في الاجتماع التنسيقي لبحث التطورات في ليبيا، وسبل التوصل إلى تسوية سلمية هناك بالإضافة إلى بحث مجمل التطورات في شرق المتوسط.



كان وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، قد وصل إلى القاهرة مساء أمس؛ لحضور الاجتماع، فيما يصل وزيرا خارجية اليونان وقبرص في وقت لاحق اليوم.