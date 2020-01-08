اليونان تعرب عن تعازيها لذوي ضحايا الطائرة الأوكرانية

أعربت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الأربعاء، عن تعازيها لذوي ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت بالقرب من العاصمة الإيرانية (طهران) صباح اليوم.



وقالت الوزارة في بيان أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية: إنها تلقت بصدمة الأنباء المأساوية بشأن تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية، حيث لقي جميع من كانوا على متنها حتفهم، معربة عن تعازيها لعائلات الضحايا.



وكانت الطائرة الأوكرانية من طراز "بوينج 737" قد أقلعت صباح اليوم من مطار "الخوميني" متجهة إلى العاصمة الأوكرانية (كييف) ولكن اشتعلت فيها النيران بسبب خلل فني، وتحطمت بالقرب من المطار، فيما لقي جميع ركاب وأفراد طاقم الطائرة حتفهم، ومن بينهم 82 إيرانيًا، و63 كنديًا، و11 أوكرانيًا، و10 سويديين، و3 ألمان، و3 بريطانيين.