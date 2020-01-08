إيبارشية بنها وقويسنا تحتفل بعيد الميلاد

احتفلت إيبارشية بنها وقويسنا، بعيد الميلاد المجيد، اليوم، وتصدرت صلوات قداس العيد، وتهنئة قيادات محافظة القليوبية، مظاهر الاحتفال.



بدأت صلوات قداس العيد، مساء أول أمس، وانتهت بعد منتصف الليل، وصلى نيافة الأنبا مكسيموس أسقف الإيبارشية القداس بكنيسة السيدة العذراء ببنها، وشاركه الآباء كهنة الكنيسة، وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب.



بينما قدمت قيادات المحافظة التهنئة بالعيد بمقر المطرانية، وكان على رأس المهنئين اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء جمال الدين الرشيدي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، وعدد من القيادات الدينية، والسياسية والشعبية بالمحافظة.



وفي صباح يوم العيد توجه محافظ القليوبية وبصحبته نائبيه والسكرتير العام، ومدير الأمن ولفيف من القيادات الدينية والسياسية والشعبية للمطرانية ببنها للتهنئة بالعيد، شارك في استقبال المهنئين إلى جانب نيافة الأنبا مكسيموس الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.