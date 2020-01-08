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فن

أحمد السقا داخل كواليس «العنكبوت» (صورة)

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:17 م
السقا
السقا
منار إبراهيم
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يصور الفنان أحمد السقا مشاهده ضمن أحداث فيلم "العنكبوت" بشكل شبه يومي، حيث أوشك على الانتهاء من تصوير مشاهده، وذلك استعدادًا لطرح العمل بموسم صيف 2020 الجاري.

وظهر أحمد السقا، داخل كواليس العمل رفقة المخرج أحمد نادر جلال، كما ظهر الفنان محمد ممدوح رفقة الفنانة ريم مصطفى.

ويلعب "السقا" خلال أحداث الفيلم، دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة، في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.

يذكر أن فيلم "العنكبوت" من بطولة أحمد السقا، وإخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك في بطولته كل من منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وريم مصطفى، ومحمود غريب.

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