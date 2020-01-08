السفير المصري بملبورن يهنئ الجالية القبطية بعيد الميلاد

حرص محمد فخرى قنصل عام جمهورية مصر العربية في ملبورن بأستراليا، على حضور قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مار مرقس، وذلك لمشاركة الجالية القبطية الأسترالية أفرح الميلاد، وتقديم التهنئة بالعيد لكهنة وشعب إيبارشية ملبورن وتوابعها.



وعقب انتهاء عظة القداس، قدم القمص جرجس الأنطوني وكيل إيبارشية ملبورن، نيابة عن شعب وكهنة الإيبارشية الشكر للسادة الضيوف، وخاصة السفير المصري في ملبورن، وأيضًا الشيخ علاء الزقم إمام وخطيب مسجد أبي بكر الصديق بملبورن وأعضاء جمعية الصديق الإسلامية.



وفي السياق ذاته، عرضت الكنائس القبطية بأستراليا رسالة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للجاليات القبطية بالخارج بمناسبة عيد الميلاد.