سقوط أجزاء من عقار بالإسكندرية (صور)

تلقى حى وسط الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بلاغًا بسقوط أجزاء من العقار الكائن بـ25 شارع القمر بغربال محرم بك، دون حدوث إصابات.



وانتقل مسئولو الحى بحضور سكرتير عام الحي وإدارة المتابعة ومهندس المنطقة، وفقًا لتوجيهات العميد فادي وديع رئيس الحي، إلى موقع العقار.



وتبين بالمعاينة على الطبيعة، أن العقار مكون من أرضي + 2 دور علوي + جزء بالثالث، وسقوط وانهيار جزء من واجهة العقار بالدورين الثاني والثالث، وانهيار جدران الدور الثالث، وتصدع سقف الدور الثاني دون حدوث إصابات.



تم إخلاء العقار، والعقار المجاور من السكان، وقطع المرافق، وإبلاغ الحماية المدنية، وجارٍ الدفع بتشكيل قوات وعدد من سيارات الحماية المدنية، وعمل كردون حول المنزل المنهار.