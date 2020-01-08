دبي تنفي تعرضها لتهديدات إيرانية

نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي بالإمارات العربية المتحدة، تعرضها لأي تهديدات إيرانية لها إثر التوترات الأخيرة المتصاعدة بين واشنطن وطهران.



وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "يؤكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن ما تم تداوله من إشاعات حول مزاعم بتهديدات موجهة لإمارة دبي لا يستند لأي مصدر رسمي من أي مؤسسة في الحكومة الإيرانية، كما لم يصدر مثل هذا التهديد عن أي مسئول إيراني، لذلك يُرجى توخّي الحذر والدّقة لدى نشر مثل هذه الشائعات".



وفي وقت سابق، أكدت دولة الإمارات أنها تراقب الموقف العام في المنطقة باهتمام بالغ، مؤكدة مجددًا أهمية عدم التصعيد، وأن السبل الدبلوماسية والحوار العقلاني هو الحل الأمثل.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها منذ قليل، أن التطورات الإقليمية الأخيرة لن تؤثر على الدولة أو مواطنيها أو المقيمين على أراضيها وكذلك الزائرون لها، كما أكدت الوزارة أن كل الأنشطة في الدولة وفي جميع قطاعاتها مستمرة وتسير بشكل اعتيادي.



وشهدت الآونة الأخيرة تصعيدات متلاحقة إثر التوترات المتفاقمة بين واشنطن وطهران، عقب اغتيال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيرني قاسم سليماني، في عملية عسكرية أمريكية، بينما قامت الأخيرة بشن هجوم صاروخي على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق.