السفارة الإسرائيلية بالقاهرة تستقبل "قائم بأعمال السفير" لمدة 6 أشهر

صادقت وزارة الخارجية الإسرائيلية مؤخراً على تعيين الدبلوماسي آيال سيلا في منصب القائم بأعمال السفير الإسرائيلي، بشكل مؤقت ولمدة 6 اشهر فقط، لحين قدوم السفير الجديد، بحسب ما نشره المحلل الإسرائيلي "جاكي حوجي" في تغريدة على موقع تويتر.

وكان السفير الإسرائيلي السابق في القاهرة ديفيد جوفرين قد أنهى مدة ولايته في القاهرة في يوليو الماضي، ومنذ ذلك الوقت كان يدير السفارة الإسرائيلية في القاهرة السيد يانيف ريفاخ، نائب السفير الإسرائيلي والقائم بالأعمال.

ومن المقرر أن يبدأ القائم بأعمال السفير عمله خلال الأيام القادمة، يذكر أن "إيال سيلا "من مواليد عام 1965، وبدأ عمله في وزارة الخارجية الإٍسرائيلية عام 1990، وكان يخدم في واشنطن دي سي، وجواتيمالا، وأسبانيا والأكوادور، ومالطا وسلوفينيا، وكان يرأس إدارة التدريب الدبولماسي بقسم امريكا الشالمية بوزارة الخارجية الإسرائيلية.

