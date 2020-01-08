3 سنوات سجنَا لمندوب بشركة هتك عرض طفلة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، اليوم الأربعاء، بمعاقبة مندوب بشركة نقل، بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بهتك عرض طفلة بعد استدراجها إلى شقته.



ترجع أحداث القضية رقم 19223 لسنة 2019 جنايات العطارين، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد ببلاغ من "م. ال. ح"، بقيام مندوب مبيعات بهتك عرض نجلته داخل شقة بدائرة القسم.



توصلت تحريات ضباط مباحث القسم، إلى أن المتهم "ك. م. م"، مندوب بشركة نقل، على علاقة بالمجني عليها "د. م. ال" 15 سنة، وتقدم لخطبتها من أهلها ولعدم وفائه بشراء الشبكة للمجني عليها رفض أهل المجني عليها هذا الارتباط، بينما كان المتهم يتقابل مع المجني عليها بصفة مستمرة لمدة عام ونصف واستدرجها إلى الشقة محل سكنه وكان ذلك برضاها فهتك عرضها.



وبتقنين الإجرءات تم القبض عليه، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.