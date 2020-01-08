الشباب والرياضة: ربما تنظم مصر حفل «الكاف» في العام المقبل

قال محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن مصر قادرة على تنظيم الفعاليات والأحداث العالمية في مجال الرياضة، وذلك بعد استضافة مدينة الغردقة حفل "كاف" للأفضل في أفريقيا 2019.



وأضاف فوزي، ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قال في كلمته أمس في حفل الأفضل في أفريقيا 2019 بأن مصر رائعة وإنه يتمنى التواجد فيها دائما، لافتًا إلى توجيه أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف الشكر للدولة المصرية على التنظيم الرائع لحفل الأفضل 2019.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن مصر يجب أن تتطور بشكل سريع وتكون على مقربة من التطور الذي يشهده العالم في مجال الرياضة، وذلك لكي تكون مستعدة في أي وقت على تنظيم البطولات والفعاليات الدولية.