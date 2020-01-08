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فن

عابد عناني ينضم إلى أمير كرارة في «الاختيار»

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:00 م
الفنان الشاب عابد
الفنان الشاب عابد عناني
حسين الجندي
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انضم الفنان الشاب عابد عناني، إلى أسرة مسلسل "الاختيار"، والذي يؤدي بطولته النجم أمير كرارة، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، والمسلسل من إنتاج شركة "سينرجي"، كتابة باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

وكشف عابد العناني، عن صورة من سيناريو العمل معلقًا عليها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بسم الله".

وانضم مؤخرًا للعمل عددًا من ضيوف الشرف منهم الفنان صلاح عبدالله والفنان محمد رجب، والفنان إياد نصار وآسر ياسين.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة في الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما في الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذي قدموها سويًا، من إنتاج "سينرجي".

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