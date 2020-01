شركتا التأمين التابعتان لقطاع الأعمال تحافظان على تصنيف «++B»

تمكنت شركتا مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة التابعتين لشركة مصر القابضة للتأمين إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام من الحفاظ على تصنيف القوة المالية ++B (جيد) لعام 2019 والتصنيف الائتماني المرتفع "BBB" الصادر من مؤسسة "AM Best"، وهي إحدى أكبر مؤسسات التقييم والتصنيف عالميا.



ويعكس التصنيف الائتماني الذي أصدرته المؤسسة العالمية، متانة المركز المالي لكل من شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة (حيث تصنفه AM Best على أنه قوي جدًا)، وأن لكلا الشركتين قدرة كبيرة على مقابلة الالتزامات التأمينية الحالية وسداد كافة التزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها.



وتدلل النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف لكلا الشركتين على أنه من غير المحتمل انخفاض تصنيف الشركتين فى الأجل المتوسط استنادا إلى توقع مؤسسة التصنيف باستمرار الشركتين في تدعيم ملاءمتها المالية وتطوير تطبيقهما لقواعد الحوكمة وإدارة المخاطر وكفاءة الإدارة وتحقيق نتائج مالية وفنية جيدة، بالإضافة لمتانة المركز المالي للشركة القابضة للتأمين وللأهمية الاستراتيجية التي تمثلها كلا الشركتين للمجموعة.



وحققت شركة مصر للتأمين ربحا صافيًا عن عام ‪ 2018-2019 بلغ 2.2 مليار جنيه بمعدل نمو 16%، وإجمالي أقساط بلغ 9 مليارات جنيه بمعدل نمو 5% مقارنة بالعام السابق. أما "مصر لتأمينات الحياة" فقد حققت ربحا صافيًا عام ‪2018-2019 بلغ 1.3 مليار جنيه بمعدل نمو 12% وإجمالي أقساط 4.4 مليار جنيه بمعدل نمو 10% مقارنة بالعام السابق.



وتعتبر "AM Best" وكالة تصنيف ائتماني عالمية ومتخصصة في تقييم شركات التأمين وإعادة التأمين على مستوى العالم. وتعمل الشركة في أكثر من 100 دولة.



تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق مشروعات التطوير المؤسسي في الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين بالاستعانة بمكاتب الخبرة المتخصصة المحلية والدولية مع اشتراك العاملين في كل مراحله، بحيث تبدأ بصياغة الاستراتيجية طبقا لمتغيرات الأسواق والمنافسة ثم تنتقل لتصميم نظم العمل والهياكل الإدارية مع الاعتماد على التحول الرقمي وإدخال التكنولوجيا الحديثة بهدف تحسين الخدمات وتقديم منتجات تأمينية جديدة لتعظيم الربحية وزيادة الحصة السوقية، وبدأ هذا التطوير يؤتي ثماره على صعيد النتائج كما وكيفا.



كما تم انتهاج أسلوب جديد لإدارة محفظة الاستثمارات المالية الضخمة لتعظيم العوائد المحققة، بالاعتماد على تعاون الشركة القابضة مع شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية المملوكة بالكامل للمجموعة والمدعمة بالمتخصصين في هذا المجال، في إدارة تلك المحفظة مع الاستعانة أيضا بكبرى شركات الإدارة في السوق المصري.