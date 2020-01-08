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مصر

محمد منير المعداوي.. قيادة شابة لملف الإعلام بـ «الثقافة»

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:50 م
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
جمال عاشور
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واحدًا من القيادات الشابة التي تعتمد عليها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في فريق عملها منذ أن كانت رئيسًا لدار الأوبرا المصرية، إنه محمد منير المعداوي، المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة.

محمد منير المعداوي من مواليد محافظة الجيزة 1975، بدأ حياته العملية محررًا في العديد من الصحف وعمل في دار الأوبرا المصرية منذ أكثر 20 عاماَ، تدرج خلالها في العديد من المناصب، وفي عام 2004 تم ندبه مديرا لإعلام محافظة الأقصر مع اللواء سمير فرج، ومشرفاَ على إعلام مكتب رئيس الأوبرا منذ عام 2007، وعمل نائبا لمدير عام الإعلام، ومديرًا لمسرح أوبرا دمنهور عامي 2010 و2011، ومديرًا لإعلام المجلس الأعلى للثقافة عام 2016، ومدير عام إدارة التوثيق والنشر بالأوبرا عام 2016.

له العديد من الإنجازات على المستويين الفني والإداري، كما شارك في الإعداد والتنظيم للعديد من الأحداث الفنية والثقافية وقام بإعداد مجموعة برامج بالتليفزيون المصري والقنوات الفضائية المصرية من أشهرها برنامج الموسيقى العربية، وتولى "المعداوي"، رئاسة تحرير مجلة مهرجان الموسيقى العربية منذ عام 2011 وحتى الآن، كما يعمل عضوا باللجنة التحضيرية لمهرجان الموسيقى العربية ومهرجان دمنهور الدولي للفلكلور ومهرجان قلعة صلاح الدين، وتربطه علاقات طيبة بمختلف الإعلاميين بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وشغل منصب رئيس اللجنة الإعلامية لاحتفالات الأقصر عاصمة الثقافة العربية العام قبل الماضي.

في يوليو 2017، تم تكليفه بمنصب مدير إدارة إعلام دار الأوبرا المصرية، خلفًا لـ "محمد حسني "، الذي بلغ سن التقاعد وقتها، وحقق منير منذ توليه المنصب العديد من الإنجازات في ملف الإعلام بدار الأوبرا، الأمر الذي دفع الدكتورة إيناس عبد الدايم عقب تكليفها بمنصب وزيرة الثقافة في 2018، الإستعانة به كمتحدث رسمي لوزارة الثقافة.

يعتمد "المعداوي" في عمله سواء متحدثًا إعلاميًا للوزارة، أو مدير إعلام الأوبرا، على روح فريق العمل، والتعاون مع زملائه، فهو يمتلك رؤى عديدة في عمله، فضلًا عن اختلاف الخبرات والتواصل الجيد مع كافة وسائل الإعلام والإعلاميين.

ويعمل "العداوي" دائما على مواكبة كافة التطورات وفق الإمكانيات المتاحة لديهم، وأصبح لهم مكانة وسط الإعلام المرئي والمكتوب بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه عبر صفحته الشخصية الآلاف من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

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